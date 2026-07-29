В Подмосковье расширили перечень бесплатных видов медицинских операций

В Подмосковье при поддержке «Единой России» расширили перечень видов высокотехнологичной помощи, доступной по ОМС. В 2026 году фракция «Единой России» в Госдуме поддержала включение в программу 15 новых сложных операций, в том числе по направлениям онкологии, кардиологии, офтальмологии и трансплантологии. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Депутат от «Единой России» Андрей Голубев, возглавляющий комитет Мособлдумы по социальной политике, подчеркнул важность органосберегающих методов лечения и своевременной диагностики болезней. Он уточнил, что диспансеризацию и профосмотры каждый год проходят порядка 3,5 млн жителей, что позволяет своевременно начать лечение.

«Каждый второй случай рака в Подмосковье выявляют на самых ранних стадиях: за первую половину 2026 года доля своевременно обнаруженных онкозаболеваний превысила 50%. Это значит, болезнь удается обнаружить, когда с ней можно и нужно бороться. Результат налицо: смертность от онкологии в регионе снизилась на 40%», — подчеркнул депутат.

По его словам, виды медпомощи по расширенному перечню уже стали доступны во многих округах Подмосковья. Так, например, в Черноголовской больнице пациенты с ожирением второй и третьей степени могут бесплатно сделать операцию по уменьшению желудка по полису ОМС. Заведующий хирургическим отделением Дмитрий Зинатулин сообщил, что для проведения таких операций в округ приезжают не только жители Подмосковья, но и пациенты из Москвы и Владимирской области.

Так, например, одной из пациенток стала жительница поселка Зеленый Богородского округа Нина Храпач. Она отметила, что была удивлена слаженной работой коллектива и отношением к пациентам.

Кроме того, по обновленному перечню работает и сосудистый центр в Красногорске. Специалисты центра выполняют более 2 тыс. коронарных вмешательств и около 200 операций на сосудах головного мозга. Теперь там запустили в работу новый аппарат — катетер с вращающимися лезвиями срезает атеросклеротические бляшки, сужающие артерии.

По итогам пяти лет в регионе было выполнено около 1 тыс. наказов жителей в сфере здравоохранения, включенных в народную программу «Единой России». В частности, было построено более 60 новых медучреждений, привлечено свыше 57 тыс. новых медицинских специалистов. В этом году планируется возвести 17 новых медучреждений и провести ремонт в более чем 70 больницах и поликлиниках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.