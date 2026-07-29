Уровень Дании и Швеции: ученые оценили реальную опасность клещей в Ленобласти

В течение 2022–2024 годов исследователи изучили более полутора тысяч клещей, свыше полусотни грызунов и образцы крови 3743 жителей региона:

Зараженность клещей: в Ленинградской области бактерию переносит до 5% клещей, тогда как в зеленых зонах Санкт-Петербурга — менее 2%.

Природные носители: среди мелких млекопитающих (полевок и мышей) инфицированы около 40% грызунов в области и 14% в черте города. Бактерия чаще всего сохраняется в почках животных.

Иммунный ответ населения: антитела к Borrelia miyamotoi обнаружены у 2,2% жителей Ленинградской области и у 1% петербуржцев. Риск заражения сельского населения оказался в два раза выше по сравнению с горожанами.