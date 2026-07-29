Уровень Дании и Швеции: ученые оценили реальную опасность клещей в Ленобласти
TMID: ученые оценили реальную опасность клещей в Ленобласти
Ученые Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и Сеченовского Университета провели масштабное исследование распространенности бактерии Borrelia miyamotoi в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Выяснилось, что доля переболевших этой клещевой лихорадкой в регионе сопоставима с показателями европейских стран — Дании, Нидерландов и Швеции, пишут РИА Новости.
Данные исследования и уровень риска
В течение 2022–2024 годов исследователи изучили более полутора тысяч клещей, свыше полусотни грызунов и образцы крови 3743 жителей региона:
- Зараженность клещей: в Ленинградской области бактерию переносит до 5% клещей, тогда как в зеленых зонах Санкт-Петербурга — менее 2%.
- Природные носители: среди мелких млекопитающих (полевок и мышей) инфицированы около 40% грызунов в области и 14% в черте города. Бактерия чаще всего сохраняется в почках животных.
- Иммунный ответ населения: антитела к Borrelia miyamotoi обнаружены у 2,2% жителей Ленинградской области и у 1% петербуржцев. Риск заражения сельского населения оказался в два раза выше по сравнению с горожанами.
- Новые вирусы в регионе: ранее у клещей СЗФО также выявили вирусы Бейджи и Мукава (вызывающие лихорадку), а также вирус «Лесное» (поражающий клетки печени).