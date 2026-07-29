В Подмосковье онлайн-услугой для таксистов воспользовались почти 50 тыс. раз

С начала 2026 года услугой «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси», размещенной на подмосковном портале госуслуг, воспользовались более 46 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» — «Транспорт» — «Такси и пассажирские перевозки». Для ее получения нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта, который проверяет прикрепленные к заявлению документы и находит неверные файлы.

Услуга позволяет собственникам и владельцам внести, изменить или исключить сведения о транспортном средстве, а перевозчикам — получить, внести изменения или аннулировать разрешение.

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