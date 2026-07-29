«Поверх настоящих — фейковые»: мошенники подменяют QR-коды в общественных местах и воруют деньги

По информации ведомства, подделки размещают на вокзалах, в кафе, магазинах и других местах с массовым пребыванием людей. Если человек сканирует такой код, он переходит не на официальную страницу оплаты, а на поддельный ресурс. Далее, введя реквизиты банковской карты, пользователь передает злоумышленникам доступ к своим средствам.

По данным полиции, риски мошенничества могут вырасти с 1 сентября, когда в России начнет действовать единый QR-код, объединяющий Систему быстрых платежей, кешбэк и цифровой рубль. В связи с этим МВД выпустило рекомендации для жителей региона.

В ведомстве предупредили: не следует сканировать коды, если стикер наклеен поверх старого или выглядит подозрительно — есть вероятность, что он фальшивый. Оплату стоит проводить только через официальные банковские приложения или СБПэй. Перед переводом необходимо проверять имя получателя.

Также не рекомендуется открывать QR-коды, присланные через мессенджеры. В ведомстве призвали россиян быть бдительными и пользоваться только проверенными способами оплаты, чтобы не стать жертвой мошенников. Банки и платежные системы уже работают над дополнительными механизмами защиты, чтобы минимизировать риски для пользователей.

Ранее адвокат Баранов высказал мнение, что уведомления через «Госуслуги» помогут выявить обман сразу.