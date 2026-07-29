Кто спасет вековые сосны: россиянин уверен, что короед беспрепятственно уничтожает Зенковский парк

В Прокопьевске нарастает напряжение вокруг одного из главных природных символов города — Зенковского парка. Местные жители забили тревогу в связи с массовым поражением хвойных насаждений опасным вредителем. В социальных сетях губернатора Кемеровской области появилось обращение от обеспокоенного горожанина, который проинформировал, что короед стремительно распространяется по территории парка, угрожая не только взрослым деревьям, но и молодым побегам, сообщил VSE42.RU .

Автор послания подчеркивает, что ситуация не возникла внезапно — проблема тянется как минимум два года. По его словам, ранее в парке уже проводились санитарные мероприятия: зараженные сосны были спилены.

Однако, как утверждает житель, удаленная древесина так и осталась лежать на месте в течение целого года. Эта, казалось бы, техническая задержка, по мнению автора обращения, сыграла роковую роль: оставленные стволы стали идеальной питательной средой и инкубатором для размножения жука-короеда, что многократно ускорило его расселение по здоровым деревьям.

На сегодняшний день, по оценкам обеспокоенного горожанина, вредитель уже поразил несколько десятков сосен. Особую тревогу вызывает тот факт, что в зоне риска оказалась и молодая поросль — будущее парка, которое должно было прийти на смену старым насаждениям. Житель Прокопьевска высказывает серьезные опасения, что, если ситуацию не взять под контроль, уникальный зеленый массив с вековыми соснами может просто исчезнуть с лица города.

«Официального ответа от властей пока не последовало», — указано в статье VSE42.RU.

Ранее сообщалось, что 12 тыс. деревьев посадили в Подмосковье за весну в рамках акции «Посади лес».