В Пушкино построят школу в составе ЖК «Публицист»

В ЖК «Публицист» началось строительство школы на 1650 мест, которая станет частью инфраструктуры нового района, компания DOGMA реализует соцобъект в городском округе Пушкино. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь трехэтажного здания составит порядка 25 тыс. кв. м, его возводят по индивидуальному проекту. В нем появятся несколько спортивных залов, актовый зал, библиотека с медиатекой, мастерские, столовая, а также медицинский блок. На прилегающей территории разместятся площадка для общешкольных мероприятий, игровые зоны для разных возрастов, а также физкультурно-спортивная зона.

«Строительство школы на 1650 мест— важный этап реализации нашего подхода к комплексному развитию территории. Жилой квартал «Публицист» — это полноценный район со всей необходимой инфраструктурой в пешей доступности», — отметил директор по продажам в ЦФО DOGMA Ильдар Газиев.

Проект включает четыре этапа строительства, комплекс будет состоять из 20 жилых домов, физкультурно-оздоровительного комплекса, двух общеобразовательных школ, пяти детских садов, поликлиники, а также всей необходимой социальной и коммерческой инфраструктуры.

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