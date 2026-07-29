Две женщины погибли на месте: в Новокузнецке кроссовер влетел в дерево на территории кладбища

В Новокузнецке поездка на городское кладбище обернулась гибелью двух человек. Как проинформировала пресс-служба полиции Кузбасса, дорожно-транспортное происшествие случилось на Старокузнецком шоссе около 11 часов утра во вторник, 28 июля, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным правоохранителей, за рулем кроссовера китайской марки «Хавэйл» находилась 38-летняя женщина. Она двигалась по территории погоста, однако, по предварительной информации, превысила безопасную скорость движения, не справилась с управлением. В результате иномарка вылетела за пределы проезжей части и на высокой скорости врезалась в дерево.

Сила удара оказалась настолько значительной, что водитель и ее 43-летняя пассажирка скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Еще одна пассажирка — 30-летняя женщина, находившаяся в салоне, получила легкие травмы. После осмотра медиками она отказалась от госпитализации.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, опрашивают возможных свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент аварии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Точные причины ДТП предстоит установить в ходе следственных действий. Полиция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, особенно в местах с ограниченным пространством для маневра.

Ранее сообщалось, что в Видном прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса.