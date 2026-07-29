Слухи о платной медицине: Мурашко поставил точку в вопросе доступа неработающих к ОМС
KP.RU: Мурашко опроверг планы по отмене ОМС для неработающих россиян
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко опроверг информацию о возможном ограничении доступа к системе обязательного медицинского страхования (ОМС) для неработающих граждан.
В эфире радио «Комсомольская правда» глава ведомства подчеркнул, что подобных обсуждений в Минздраве не ведется и планировать их не собираются.
Кадровый вопрос и развитие инфраструктуры
Помимо темы ОМС, глава Минздрава прокомментировал текущее состояние отечественной системы здравоохранения:
- Сокращение дефицита кадров: министр отметил позитивную динамику и существенное снижение нехватки медицинского персонала в регионах.
- Строительство объектов: в стране продолжается активное возведение новых больниц и поликлиник. По словам Мурашко, в последние годы в России ежедневно открывалось в среднем по 7–8 новых объектов здравоохранения.