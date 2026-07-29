Подготовка к отопительному сезону: в Городском округе Пушкинский капитально отремонтируют котельные и теплосети

В Городском округе Пушкинский в 2026 году завершают масштабную модернизацию пяти котельных. По словам главы округа Максима Красноцветова, объекты «7 квартал», «Оранжерейная» и «Школьная-2» в Ивантеевке уже полностью готовы.

На финальной стадии — работы на котельной № 2 в поселке Лесной и на котельной на Октябрьской улице в микрорайоне Мамонтовка. Параллельно продолжается обновление тепловых сетей: в текущем году планируют заменить девять участков общей протяженностью семь километров. Как уточнил Красноцветов, работы уже завершены в Лесном, Зеленом Городке, Софрино и Ивантеевке.



Мероприятия призваны повысить надежность теплоснабжения и обеспечить стабильное прохождение предстоящего отопительного сезона. На совещании, прошедшем 28 июля под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева, также обсудили деятельность управляющих компаний — акцент сделали на важности своевременной реакции на обращения жителей и содержании домов и прилегающих территорий.