«У нас крыша светится»: россиянин рассказал о жизни в аварийном общежитии

В кемеровском поселке Комиссарово разгорается коммунальный конфликт, в центре которого оказалось двухэтажное здание бывшего общежития, признанное опасным для проживания, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, жильцы дома решили донести свою проблему до первых лиц региона через интернет-приемную. В чате губернатора Кузбасса появилось сообщение от одного из жильцов аварийного строения, которое вскрыло парадоксальную ситуацию: из 16 комнат, предусмотренных планировкой, в настоящее время заселены только пять. Чиновники, по словам заявителя, не спешат решать вопрос, ссылаясь на отсутствие реакции на предыдущие обращения.

«У нас крыша светится, вот на днях были дожди — все бежит, все обваливается. Про зиму я вообще молчу — у нас отапливается улица. Общага в дырах», — сказано в публикации.

Представители мэрии подтвердили статус сооружения — оно действительно было признано аварийным еще в 2020 году. Снос здания значится в планах, но его реализация назначена не позднее 31 декабря 2030 года. Детальное заключение о текущем состоянии инженерных конструкций и перекрытий дома было направлено на рассмотрение в специализированную организацию — МБУ «Жилкомцентр».

Ранее сообщалось, что Московская область стала лидером в России по количеству расселенного аварийного жилья.