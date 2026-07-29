Обвинение в содействии терроризму: ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск
Интерфакс: создателя Telegram Павла Дурова ФСБ объявила в международный розыск
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о предъявлении обвинения создателю и руководителю мессенджера Telegram Павлу Дурову по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Основатель платформы объявляется в международный розыск, пишет Интерфакс.
Причины уголовного преследования и обстановка вокруг Telegram
Поводом для возбуждения уголовного дела и принятия процессуальных мер стало системное неисполнение администрацией мессенджера требований российского законодательства:
- Претензии спецслужб: в ФСБ заявили, что Telegram не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, используемые украинскими спецслужбами, а также экстремистскими и террористическими организациями для организации терактов, диверсий, массовых убийств и кибермошенничества.
- Задержания вербуемых: на фоне заявления о Дурове в РФ проинформировали о задержании 46 россиян, которые были завербованы через чат-бот знакомств «Дайвинчик».
- Штрафы и блокировки: ограничения работы Telegram в России начались в августе прошлого года, а с начала 2026 года сумма назначенных штрафов за неудаление запрещенного контента превысила 100 млн рублей.
- Контакты с властями: в Кремле подтверждали наличие контактов по вопросу возможного восстановления работы мессенджера, однако отмечали недостаточную активность со стороны представителей платформы.