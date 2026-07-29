Обвинение в содействии терроризму: ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск

Поводом для возбуждения уголовного дела и принятия процессуальных мер стало системное неисполнение администрацией мессенджера требований российского законодательства:

Претензии спецслужб: в ФСБ заявили, что Telegram не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, используемые украинскими спецслужбами, а также экстремистскими и террористическими организациями для организации терактов, диверсий, массовых убийств и кибермошенничества.

Задержания вербуемых: на фоне заявления о Дурове в РФ проинформировали о задержании 46 россиян, которые были завербованы через чат-бот знакомств «Дайвинчик».

Штрафы и блокировки: ограничения работы Telegram в России начались в августе прошлого года, а с начала 2026 года сумма назначенных штрафов за неудаление запрещенного контента превысила 100 млн рублей.