«Золотая жила» соцподдержки: в Кузбассе раскрыли хищение 3 млн руб. бюджетных средств

В Кузбассе раскрыта скандальная история с хищением бюджетных средств, выделенных на социальную поддержку малоимущих граждан. В пресс-службе Следственного комитета по Кемеровской области сообщили, что в деле оказались замешаны известные в Юрге личности. Среди фигурантов — генеральный директор местного телеканала, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как выяснилось в ходе следствия, организованная группа, в которую входило 15 человек, сделала соцподдержке своеобразную «золотую жилу». Участники банды находили граждан, имеющих право на государственные выплаты, и оформляли на них фиктивные документы для открытия бизнеса. На бумаге люди якобы начинали предпринимательскую деятельность, однако на самом деле выделенные бюджетом миллионы присваивали себе участники преступной схемы.

По информации издания, силовики провели обыски в квартирах всех подозреваемых. Собранных улик оказалось настолько много, что материалы уголовного дела составили 40 томов. Общий ущерб государственной казне, по информации следствия, превысил 3 млн руб.

В качестве обеспечительных мер власти наложили арест на автомобили и квартиры обвиняемых. Общая стоимость арестованного имущества оценивается в 6 млн руб.

