Атака БПЛА на Самару 10 июня: в Самаре экстренно остановили весь наземный транспорт

В Самаре временно остановили работу наземного общественного транспорта на фоне объявленной ракетной опасности, метро продолжает функционировать. Об этом пишет РИА Новости.

В Самаре временно приостановили движение наземного общественного транспорта в связи с объявленной ракетной опасностью, сообщил глава города Иван Носков.

Он отметил, что на данный момент работа автобусов, трамваев и троллейбусов остановлена, а жителей просят сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

При этом самарское метро продолжает работу в обычном режиме, а вход на станции остается открытым и может использоваться как укрытие.

Ранее аналогичные меры уже вводились в городе 7 мая, когда также фиксировалась повышенная угроза.