Ракетная опасность 10 июня: жители Тюменской области получили важное сообщение от властей
Власти Тюменской области сообщили об отмене режима ракетной опасности, введенного ранее в регионе. Об этом пишет ТАСС.
В Тюменской области отменен режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Александр Моор.
Он уточнил, что соответствующее решение принято и официально доведено до жителей через сообщение в мессенджере «Макс».
Режим был введен ранее в связи с оперативной обстановкой. После дополнительной оценки ситуации ограничения сняты, а регион возвращается к обычному режиму работы.