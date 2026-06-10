Ракетная опасность 10 июня: жители Тюменской области получили важное сообщение от властей

Власти Тюменской области сообщили об отмене режима ракетной опасности, введенного ранее в регионе. Об этом пишет ТАСС.

В Тюменской области отменен режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Александр Моор.

Он уточнил, что соответствующее решение принято и официально доведено до жителей через сообщение в мессенджере «Макс».

Режим был введен ранее в связи с оперативной обстановкой. После дополнительной оценки ситуации ограничения сняты, а регион возвращается к обычному режиму работы.