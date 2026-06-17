«Лучше 50 минут Леонтьева, чем 3 часа — других»: Дзюник поддержал повышение цен на концерты

Известный российский продюсер Леонид Дзюник прокомментировал информацию о том, что народный артист РФ Валерий Леонтьев решил поднять стоимость своих концертов.

Накануне телеграм-канал Mash сообщил, что певец увеличил цену на свои выступления. При этом для граждан России стоимость составляет 17 млн рублей, а для иностранцев — на 5 млн рублей меньше.

В интервью Teleprogramma.org Дзюник назвал Леонтьева прекрасным артистом и заявил, что он имеет полное право повышать стоимость своих выступлений.

«Он, как был прекрасен пятьдесят лет назад, таким же остается и сейчас. И голос его звучит ничуть не хуже. Он сохранил в себе энергию жизненную, он крутой. Мне очень нравится Валерий Леонтьев», — сказал продюсер.

Особое внимание Дзюник уделил сравнению Леонтьева с другими артистами. Он заявил, что предпочтет 50 минут выступления Леонтьева за 17 млн рублей трем часам концертов других исполнителей.

Несмотря на появившуюся информацию о повышении цен директор Валерия Леонтьева накануне опроверг эту информацию.