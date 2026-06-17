В Дмитровском пройдет выставка гобеленов Андрея Мадекина

В пятницу, 19 июня, в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» откроется персональная выставка члена-корреспондента Российской академии художеств Андрея Мадекина «Мифы и предания в гобеленах Андрея Мадекина». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителям представят 22 работы с библейскими и античными сюжетами, а также портреты, на которых художник создает образы близких ему людей. В ведомстве уточнили, что Мадекин является потомком в шестом поколении текстильных династий Дербеневых, Морокиных и Фокиных. Их фабрики работали в Ивановском крае в первой половине XIX века.

Выставку можно будет посетить до 13 сентября, остальные подробности можно найти на сайте.

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