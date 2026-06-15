Атака БПЛА ВСУ на Белгородскую, Тульскую и Ростовскую области 15 июня: сколько дронов сбито, пострадавшие, последние нов

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили более сотни украинских беспилотников над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В одном из регионов есть пострадавшая, пишет ТАСС.

Минобороны сообщило о масштабной атаке беспилотников на российские регионы. За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 123 летательных аппарата самолетного типа.

География атаки охватила десятки территорий

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Также цели уничтожили над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и акваториями Черного и Азовского морей.

В Белгородской области пострадала женщина

В хуторе Масычево Грайворонского округа беспилотник атаковал частный жилой дом. После сброса взрывного устройства хозяйка дома получила осколочные ранения ног. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение Белгорода.

Над Тульской областью сбили 16 целей

Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что подразделения ПВО уничтожили над регионом 16 беспилотников. При этом режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать.

Ростовская область отразила воздушную атаку

Беспилотники были ликвидированы в районе Таганрога, а также в Миллеровском и Азовском районах. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле не зафиксировано.

Обстановка остается напряженной

Несмотря на успешную работу систем противовоздушной обороны, в ряде регионов продолжают действовать предупреждения об угрозе новых атак. Оперативные службы сохраняют повышенную готовность.