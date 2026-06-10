Атака БПЛА ВСУ на Чебоксары 10 июня: в сети всплыло видео ракеты, летевшей к Чебоксарам

В интернете распространились кадры, на которых, как утверждается, запечатлен полет ракеты, направлявшейся в сторону Чебоксар. Об этом пишет aif.ru.

По данным ряда пабликов, на видео могла быть крылатая ракета FP-5 «Фламинго», разработку которой ранее анонсировали на Украине. Сообщается, что подобные ракеты способны преодолевать до 3000 км и развивать скорость около 900 км/ч, а их боевая часть может достигать примерно 1 тонны.

Утром в среду стало известно о ракетной атаке на Чебоксары. Власти уточняют информацию о возможных разрушениях и пострадавших. В городе введены ограничительные меры, включая изменения в работе отдельных учреждений.

Также сообщалось о приостановке работы пришкольных лагерей, а родителям рекомендовано временно не приводить детей в дошкольные учреждения.