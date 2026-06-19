Атака БПЛА ВСУ на регионы 19 июня: сколько дронов сбито, разрушения, последние новости
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Минобороны сообщило о перехвате 133 БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря. Атаки затронули несколько областей, пострадавших и разрушений в большинстве случаев не зафиксировано, пишет ТАСС.
Масштаб ночной атаки БПЛА
В ночь с 18 на 19 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
По данным ведомства, воздушные цели были перехвачены над рядом регионов центральной части страны, юга и Черноморской акваторией.
География перехвата
БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областей, а также над Московским регионом, Республикой Крым и Черным морем.
Региональные власти подтверждают работу систем ПВО и уточняют последствия на местах.
Ситуация в регионах
В Калужской области сообщили о ликвидации семи беспилотников сразу в нескольких муниципальных округах и вблизи областного центра. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В Ростовской области были уничтожены БПЛА в двух районах. Информация о повреждениях инфраструктуры и пострадавших не поступала. В Севастополе средства ПВО сбили два беспилотника в районе северной части города. Власти заявили, что атака продолжается, и призвали жителей соблюдать меры безопасности.
Режим тревоги в отдельных регионах
В ряде субъектов, включая Владимирскую и Ивановскую области, временно вводился режим угрозы атаки беспилотников. Системы оповещения приводились в действие, а спецслужбы отслеживали обстановку.