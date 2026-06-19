14 лет в бегах: житель Кузбасса обвиняется в двойном убийстве, совершенном более десяти лет назад

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства двух человек, совершенного более десяти лет назад. Об этом проинформировала пресс-служба регионального следственного управления, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Благодаря новым обстоятельствам, которые были установлены следствием в этом году, правоохранителям удалось выйти на след предполагаемого преступника. Выяснилось, что подозреваемый длительное время укрывался от правосудия в одном из соседних регионов страны, однако был задержан и этапирован в Прокопьевск. На время следствия суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

«По данным следствия, весной 2012 года фигурант, находясь в квартире приятеля и его сожительницы, расположенной на улице Кучина в городе Прокопьевске, распивал спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры фигурант схватил мужчину руками за шею и задушил потерпевшего. Впоследствии он задушил также находившуюся в квартире женщину, после чего скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

В прокуратуре региона подтвердили, что обвиняемый дал признательные показания. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время материалы дела переданы в Кемеровский областной суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что дело о гибели пяти подростков в сауне Прокопьевска передано в суд.