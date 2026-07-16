Курьеры, склады и официанты: где школьникам и студентам платят больше всего этим летом в Подмосковье

Лето традиционно становится временем сезонной занятости для школьников и студентов. В этом году работодатели Подмосковья заметно повысили зарплаты. Как рассказал REGIONS специалист по подбору персонала Александр Брюхов, на отдельных вакансиях молодежь может заработать более ₽100 тыс. уже в первый месяц.

«Сегодня компании готовы брать молодых сотрудников без опыта и обучать их на месте. Главный критерий — ответственность и желание работать. Именно поэтому сезонные вакансии закрываются очень быстро», — отметил эксперт.

Где студентам платят больше всего

Самыми высокооплачиваемыми остаются вакансии курьеров. При полной занятости и большом количестве заказов доход может достигать ₽120–150 тыс. в месяц.

Не менее востребованы, по мнению эксперта, работники складов крупных маркетплейсов и логистических центров. Комплектовщикам, упаковщикам и сортировщикам предлагают от ₽80 до ₽120 тыс., причем многие работодатели оплачивают питание и организуют корпоративный транспорт.

Хорошие деньги можно заработать и в сфере общественного питания, считает эксперт. Официанты, бариста и сотрудники ресторанов быстрого питания получают ₽70–₽100 тыс. в месяц, особенно если значительную часть дохода составляют чаевые.

В загородных отелях, базах отдыха и детских лагерях также продолжается набор персонала. Администраторы, помощники аниматоров и обслуживающий персонал могут рассчитывать на зарплату от ₽60 до ₽90 тыс., а иногда работодатели дополнительно предоставляют бесплатное проживание и питание.

Что предлагают школьникам

Для школьников, которым еще не исполнилось 18 лет, чаще всего доступны вакансии промоутеров, помощников в торговых залах, сотрудников пунктов выдачи заказов, озеленителей и помощников в муниципальных учреждениях. Здесь заработок обычно составляет от ₽35 до ₽60 тыс. в месяц.

«Еще несколько лет назад без опыта было сложно рассчитывать на достойную оплату. Сейчас кадровый дефицит заставляет компании конкурировать за сотрудников, поэтому зарплаты на сезонных вакансиях выросли, а обучение зачастую проходит уже после трудоустройства», — пояснил специалист.

Советы эксперта

По словам Брюхова, этим летом работодатели стали заметно лояльнее к молодым кандидатам. Эксперт советует не откладывать поиск работы до августа. По его словам, самые привлекательные вакансии с высокой оплатой и гибким графиком обычно закрываются уже в июле.

Ранее сообщалось, что автомеханикам платят от ₽80 тысяч при подработке в Подмосковье.