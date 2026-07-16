В подмосковных лесах повылазили пошлые грибы: «вонючая веселка» смущает даже бывалых грибников
REGIONS: в Шатуре все чаще находят «пошлые грибы» неприличной формы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Артемий Жуков/Сгенерировано нейросетью]
В Шатурском округе грибники все чаще натыкаются на необычный краснокнижный гриб — мутинус Равенеля, известный в народе как «вонючий сморчок» или «вонючая веселка». Местные жители делятся фотографиями находок в соцсетях. Об этом пишет портал REGIONS.
Сначала гриб выглядит как белое яйцо диаметром два-четыре сантиметра, затем из него появляется розово-красная полая ножка высотой до пятнадцати сантиметров. Созревшее плодовое тело испускает резкий запах падали, привлекая мух, которые и разносят его споры.
Мутинус Равенеля завезен в Евразию из Северной Америки и в последние годы все чаще встречается в средней полосе России. Он растет чрезвычайно быстро — зрелое плодовое тело появляется из земли за несколько часов. Гриб несъедобен и внесен в Красную книгу Московской области как редкий вид.