В подмосковных лесах повылазили пошлые грибы: «вонючая веселка» смущает даже бывалых грибников

В Шатурском округе грибники все чаще натыкаются на необычный краснокнижный гриб — мутинус Равенеля, известный в народе как «вонючий сморчок» или «вонючая веселка». Местные жители делятся фотографиями находок в соцсетях. Об этом пишет портал REGIONS .

Сначала гриб выглядит как белое яйцо диаметром два-четыре сантиметра, затем из него появляется розово-красная полая ножка высотой до пятнадцати сантиметров. Созревшее плодовое тело испускает резкий запах падали, привлекая мух, которые и разносят его споры.

Мутинус Равенеля завезен в Евразию из Северной Америки и в последние годы все чаще встречается в средней полосе России. Он растет чрезвычайно быстро — зрелое плодовое тело появляется из земли за несколько часов. Гриб несъедобен и внесен в Красную книгу Московской области как редкий вид.