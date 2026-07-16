Штрафы до ₽300 тыс. и 174 протокола за год: куда можно сдать строительный мусор в Подмосковье

Лето часто связано с ремонтными работами, и вопрос, куда девать строительный мусор, в это время становится особенно актуальным. Как поступить правильно, чтобы не нарушить закон и не мучиться с выносом горы мешков? Об этом REGIONS рассказал председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Куда вывозить

Строительный мусор — бой кирпича, бетона, доски, старая плитка, кровельные материалы, строительные смеси — не относится к твердым коммунальным отходам, поэтому складировать его в обычные мусорные баки у дома запрещено, отметил Владимир Шапкин.

«Это отдельная категория мусора, и подход к нему нужен совершенно иной. Для вывоза строительных отходов можно оставить заявку на региональном портале госуслуг. Стоимость вывоза согласовывается с перевозчиком на этапе подтверждения заказа. А вот такие отходы, как дверные и оконные блоки, ламинат или плитку можно сдать в контейнеры на площадках „Мегабак“», — рассказал REGIONS депутат.

Реестр лицензированных перевозчиков, которые работают в Подмосковье со стройотходами, размещен на специальном портале. Сегодня в этом списке около 150 компаний, работающих с системой «Электронный талон ОССиГ» — отходов строительства, сноса и грунта. В реестре указаны номера телефонов, электронные почты, сайты организаций и данные о лицензиях. Такой подход дешевле, чем потом платить штрафы. Кроме того, он снижает риск претензий со стороны контролирующих органов и помогает избежать конфликтов с соседями.

«По статье 6.26 Кодекса об административных правонарушениях Московской области „Нарушение порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области“ предусмотрены следующие штрафы: на граждан — от ₽3 тыс. до ₽5 тыс., на индивидуальных предпринимателей — от ₽10 тыс. до ₽40 тыс., на должностных лиц — от ₽15 тыс. до ₽30 тыс., на юридических лиц — от ₽100 тыс. до ₽250 тыс.», — сказал REGIONS Владимир Шапкин.

Какие штрафы грозят

За незаконный сброс строительных отходов в контейнеры и другие неположенные места в Подмосковье предусмотрено административное наказание. Депутат также подчеркнул, что за повторное нарушение размеры штрафов увеличиваются:

для граждан — ₽5 тыс.;

для индивидуальных предпринимателей — от ₽40 тыс. до ₽50 тыс.;

для должностных лиц — от ₽30 тыс. до ₽40 тыс.;

для юридических лиц — от ₽250 тыс. до ₽300 тыс.

По итогам 2025 года в Московской области за нарушения в сфере обращения со строительными отходами, включая незаконную перевозку и сброс, выписали 174 административных протокола. Общая сумма штрафов составила ₽118,85 млн. Нарушения фиксировали как камеры фото- и видеофиксации, так и инспекторы Минэкологии и Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона во время рейдов.

Серые перевозчики — риск для заказчика

Некоторые, пытаясь сэкономить, обращаются к так называемым «серым» перевозчикам без лицензии. Если такой водитель выбросит мусор в лесу или овраге, ответственность ляжет на заказчика — собственника отходов. Кроме того, без документов от легального перевозчика у него не будет подтверждения, что утилизация прошла законно.

Что можно сдать за деньги

Часть строительных отходов можно сдать на переработку. За деньги или с компенсацией обычно принимают металлолом, иногда — чистую древесину, отдельные виды кирпича, бетона и другие инертные материалы, если они отсортированы и не смешаны с бытовым мусором.

Из бетонных и железобетонных обломков, кирпича и старого асфальта, к примеру, получают вторичный щебень. Его используют при устройстве оснований дорог и площадок, для дренажных слоев, а также для отсыпки временных подъездов. Древесные отходы перерабатывают в щепу, топливные брикеты, плиты ДСП. Отходы с битумом, например, старый рубероид, используют для производства битумных мастик, порошков и битумно-минеральных смесей, которые нужны в гидроизоляции и дорожных работах.

Где искать пункты приема

Об организациях, принимающих стройотходы, можно узнать в Яндекс Картах или 2ГИС по запросу «Прием строительных отходов» или «Переработка строймусора». В карточках организаций часто сразу видно, что именно они берут и на каких условиях. Также полезно проверить Авито в разделе услуг — там небольшие фирмы часто размещают объявления о приеме конкретных видов отходов.

Ранее юрист Манько рассказал, что за пакеты с мусором в подъезде грозит штраф до ₽2 тыс.