В Можайске по факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело

По факту смертельного ДТП в Можайском округе было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в результате аварии в медицинском учреждении от полученных травм скончался еще один пассажир легкового автомобиля. 39-летнему подозреваемому в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

ДТП произошло в четверг, 16 июля, около 06:00 на 98-м километре федеральной автодороги М-1 «Беларусь». Водитель грузового автомобиля «Фотон» совершил наезд на тросовое ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Ауди А6». В результате водитель и пассажир легкового автомобиля погибли сразу на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

Городская прокуратура также взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.