Атака БПЛА ВСУ на регионы России 17 июня: последние новости, сколько дронов сбито, последствия

Минобороны России сообщило о масштабной атаке украинских беспилотников в ночь на 17 июня. Средства ПВО уничтожили 157 воздушных целей над несколькими регионами страны и акваторией Черного моря, пишет ТАСС.

ПВО отразила масштабную атаку

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 17 июня уничтожили 157 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, воздушные цели были перехвачены в период с 20:00 16 июня до 07:00 17 июня.

Беспилотники атаковали несколько регионов

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской и Астраханской областями. Кроме того, беспилотники уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Атака стала одной из наиболее масштабных по количеству задействованных беспилотников за последнее время.

На подлете к Москве уничтожили шесть дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО ликвидировали шесть беспилотников, направлявшихся к столице. На местах падения обломков работали сотрудники экстренных служб.

По словам градоначальника, с начала суток на подлете к Москве были сбиты 18 воздушных целей.

В Тульской области обошлось без пострадавших

Губернатор Дмитрий Миляев рассказал, что ночью над Тульской областью уничтожили 16 беспилотников. По предварительным данным, жертв и разрушений удалось избежать.

Власти региона уточнили, что объекты инфраструктуры в результате атаки не пострадали.

В ряде городов объявляли угрозу атаки

Утром предупреждение об опасности беспилотников было объявлено в Сочи. Аналогичный режим вводился в Новороссийске, однако позднее его отменили.

Кроме того, власти Воронежской области сообщили об угрозе атаки БПЛА и призвали жителей следить за официальными сообщениями.