Как обычная просьба превращается в вымогательство денег: новая схема на вокзалах

Мошенники на вокзалах используют схему с просьбой присмотреть за сумкой, после чего обвиняют пассажиров в краже и требуют деньги. Эксперты советуют полностью отказываться от подобных просьб. Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

Как работает схема обмана на вокзалах

Эксперты предупредили о распространенной мошеннической схеме, которая используется в местах большого скопления людей, прежде всего на вокзалах. Злоумышленники обращаются к пассажирам с просьбой присмотреть за сумкой или багажом на короткое время.

После этого владелец вещи временно уходит, а затем возвращается вместе с сообщником, который играет роль свидетеля.

Обвинение в краже и давление на жертву

По словам специалистов, после возвращения мошенники заявляют о пропаже ценных вещей из сумки, например денег или гаджетов. Далее начинается психологическое давление на человека, который согласился помочь.

Жертву обвиняют в краже, угрожают обращением в полицию и создают ситуацию срочности, чтобы вынудить выплатить компенсацию на месте.

Почему люди становятся жертвами

Расчет строится на стрессовой ситуации и ограниченности времени у пассажиров. Человек боится опоздать на поезд или оказаться вовлеченным в разбирательство, поэтому часто соглашается заплатить, чтобы избежать конфликта.

Как защититься от такой схемы

Эксперты подчеркивают, что самым надежным способом защиты является полный отказ от просьб присмотреть за чужими вещами, даже если они выглядят безобидно.

Вежливое, но твердое «нет» позволяет избежать участия в подобных схемах и снизить риск давления со стороны мошенников.