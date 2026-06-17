«Эффект зловещей долины»: робот-администратор Кристина в отеле рассмешил и напугал жителей Кемерова
VSE42.RU: в Сети обсуждают робота-администратора Кристину из отеля в Кемерове
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Жители Кемерова активно обсуждают необычное нововведение в одном из городских отелей. На стойке регистрации там появился настоящий андроид, рассказывают очевидцы в социальных сетях, сообщил VSE42.RU.
Как рассказал пользователь, заметивший инновацию, роботизированный администратор по имени Кристина теперь встречает гостей отеля, обещая им комфорт. Судя по видеозаписям, которыми делятся горожане, возможности робота пока ограничены: он может сидеть, поворачивать голову и слегка двигать корпусом.
Судя по видеозаписям, администратор Кристина рассказывает гостям, что они могут чувствовать себя как дома. Однако дома им придется мыть посуду, в отеле же — расслабляться и отдыхать. робот также рекомендует попробовать лучший в городе десерт из ягод и меда.
«Встречает гостей и рассказывает, что им здесь не придется мыть посуду... Правда, рот она открывать не умеет и ведет себя так, что вызывает эффект зловещей долины», – сказано в публикации.
Увиденное вызвало бурную реакцию в городских пабликах. Комментаторы с юмором отмечают, что хорошо, что это администратор, а не стоматолог. Некоторые признаются, что робот вызывает у них страх и опасения. В целом же, как пишут пользователи, робо-Кристина скорее позабавила общественность, нежели впечатлила технологическими возможностями.
Ранее сообщалось, что нейросети отчисляют студентов и кошмарят должников коллекторами.