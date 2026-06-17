«Эффект зловещей долины»: робот-администратор Кристина в отеле рассмешил и напугал жителей Кемерова

Жители Кемерова активно обсуждают необычное нововведение в одном из городских отелей. На стойке регистрации там появился настоящий андроид, рассказывают очевидцы в социальных сетях, сообщил VSE42.RU .

Как рассказал пользователь, заметивший инновацию, роботизированный администратор по имени Кристина теперь встречает гостей отеля, обещая им комфорт. Судя по видеозаписям, которыми делятся горожане, возможности робота пока ограничены: он может сидеть, поворачивать голову и слегка двигать корпусом.

Судя по видеозаписям, администратор Кристина рассказывает гостям, что они могут чувствовать себя как дома. Однако дома им придется мыть посуду, в отеле же — расслабляться и отдыхать. робот также рекомендует попробовать лучший в городе десерт из ягод и меда.

«Встречает гостей и рассказывает, что им здесь не придется мыть посуду... Правда, рот она открывать не умеет и ведет себя так, что вызывает эффект зловещей долины», – сказано в публикации.

Увиденное вызвало бурную реакцию в городских пабликах. Комментаторы с юмором отмечают, что хорошо, что это администратор, а не стоматолог. Некоторые признаются, что робот вызывает у них страх и опасения. В целом же, как пишут пользователи, робо-Кристина скорее позабавила общественность, нежели впечатлила технологическими возможностями.

Ранее сообщалось, что нейросети отчисляют студентов и кошмарят должников коллекторами.