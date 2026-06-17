Суд не увидел угрозы: похититель 10-летнего школьника избежал СИЗО в Прокопьевске

В Прокопьевске расследуется уголовное дело о похищении 10-летнего ребенка. Зенковский районный суд рассмотрел ходатайство следствия в отношении 18-летнего жителя города, обвиняемого в незаконном удержании несовершеннолетнего, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу суда.

Нападение произошло в вечернее время 6 июня, уточнили в судебной инстанции. По версии следствия, фигурант действовал в составе группы с подельником, который не достиг совершеннолетия. Злоумышленники набросились на десятилетнего школьника, нанесли ему удары, после чего силой поместили его в багажное отделение легковушки и отвезли в гараж. Там они обмотали руки и ноги веревками, а затем перенесли его на открытое пространство. Жертве удалось найти в себе силы освободиться и скрыться от преследователей, подчеркнули в суде.

Сторона обвинения настаивала на необходимости применения строгих ограничений в отношении задержанного, аргументируя это высокой степенью общественной опасности содеянного. Изучив обстоятельства дела и характеристики личности обвиняемого, судебный орган постановил ограничить его свободу передвижения и общения на этапе следственных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Петербурге осудили ночных таксистов за ограбления пассажиров.