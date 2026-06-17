Мотоцикл без прав и навыков: мать подвергла подростка смертельной опасности и теперь пойдет под суд

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела, фигуранткой которого стала жительница региона, купившая своему несовершеннолетнему сыну мотоцикл. В отношении женщины утверждено обвинительное заключение, сообщил VSE42.RU со ссылкой на прокуратуру Кемеровской области.

Следствие установило, что обвиняемая приобрела мотоцикл для своего 15-летнего сына и разрешила ему управлять транспортным средством. У подростка отсутствовали водительские права и навыки вождения. Женщина систематически допускала его к поездкам по дорогам общего пользования, чем сознательно подвергала опасности его жизнь.

В апреле 2026 года, передвигаясь на мотоцикле по городской дороге, подросток потерял контроль над управлением и совершил столкновение с автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил серьезные травмы: закрытый перелом костей правой голени (большеберцовой и малоберцовой), а также множественные ссадины и ушибы.

Обвиняемая полностью признала свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое грозит женщине по данной статье, — лишение свободы на срок до одного года.

«Следственный комитет предупреждает родителей: нельзя покупать детям мотоциклы, питбайки и квадроциклы для езды по дорогам. Это требует навыков, защиты и контроля взрослых. Нарушение может привести к трагедии и уголовной ответственности», — говорится в статье VSE42.RU.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вводят ограничения для подростков на питбайках.