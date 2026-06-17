Миллионы пенсионеров получат прибавку к выплатам уже в августе: кто в списке счастливчиков

С августа 2026 года часть российских пенсионеров получит прибавку к выплатам. Изменения коснутся работающих граждан, получателей накопительных пенсий, а также россиян, достигших 80-летнего возраста, пишет ТАСС .

Работающим пенсионерам проведут перерасчет

С 1 августа в России пересчитают страховые пенсии работающим пенсионерам. Повышение коснется граждан, за которых работодатели в течение 2025 года перечисляли страховые взносы.

Размер прибавки будет зависеть от уровня заработка и количества накопленных пенсионных коэффициентов. Максимально пенсионеры смогут получить дополнительно 470,28 рубля. Перерасчет произведут автоматически, без подачи заявлений.

Вырастут накопительные пенсии

Также с августа увеличатся накопительные пенсии. По итогам инвестирования пенсионных средств за прошлый год рост составит 17,3%.

Кроме того, на 19,3% повысятся срочные пенсионные выплаты, которые назначаются по программам софинансирования и за счет средств материнского капитала.

Пенсионеры старше 80 лет получат доплату

Дополнительное увеличение выплат предусмотрено для граждан, которым летом исполнится 80 лет.

Размер фиксированной выплаты для них вырастет вдвое — с 9584,69 до 19169,38 рубля. Помимо этого, будет назначена доплата на уход в размере 1413,86 рубля.

Такие же меры поддержки распространяются на пенсионеров с 1 группой инвалидности. При этом повторное увеличение выплаты после достижения 80-летнего возраста не предусмотрено.

Надбавки назначат за иждивенцев

Пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные иждивенцы, также смогут рассчитывать на дополнительные выплаты.

За одного иждивенца предусмотрена надбавка 3194,90 рубля, за двух — 6389,80 рубля, за трех — 9584,70 рубля. К этой категории относятся несовершеннолетние дети и студенты очной формы обучения до 23 лет.

Доплаты сохранятся за северный и сельский стаж

Дополнительные выплаты продолжат получать граждане с длительным стажем работы в северных регионах и сельском хозяйстве.

За 15 лет работы на Крайнем Севере надбавка составляет 4792,35 рубля, за 20 лет в приравненных местностях — 2875,41 рубля, а за 30 лет сельского стажа — 2396,17 рубля.

Кроме того, в августе может быть пересмотрен размер профессиональных доплат бывшим летчикам гражданской авиации и работникам угольной отрасли с учетом их трудового стажа и заработка.