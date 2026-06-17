Легенда на красном: Ford Thunderbird 1964 года из трех существующих в РФ выставили на продажу в Подмосковье

В Московской области выставлен на продажу уникальный экземпляр американской автомобильной классики — Ford Thunderbird 1964 года выпуска, окрашенный в красный цвет. По словам продавца, на территории Российской Федерации насчитывается всего три таких автомобиля данного года производства, и лишь один из них имеет этот яркий оттенок. Стоимость раритета, как выяснил REGIONS, составляет 6 млн руб.

Согласно информации, размещенной в объявлении, автомобиль был ввезен в РФ в 2019 году. Реставрация машины была масштабной: кузов полностью демонтировали, провели пескоструйную обработку и восстановили проблемные участки, включая пол со стороны водителя и шов в багажнике. Мастера отдельно занимались полной заменой электропроводки, а также разборкой и чисткой всех узлов и агрегатов.

Владелец подчеркивает, что автомобиль сохранил максимальную аутентичность и качественно укомплектован. По его мнению, машина находится в прекрасном техническом состоянии: полностью обслужена перед началом сезона и готова к активной эксплуатации. Интересно, что фактически на дороги автомобиль выехал только в июле 2024 года.

Потенциальному покупателю не придется сталкиваться с бюрократическими сложностями — машина прошла экспертизу в ГИБДД, что гарантирует простую постановку на учет, заверяет продавец. В электронном паспорте транспортного средства значится лишь один владелец, а история пробега, согласно отчету Автотеки, содержит три записи. Продавец также рассматривает варианты обмена и просит желающих перед звонком предварительно написать в чат.

Технические характеристики модели впечатляют: под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 6,4 литра, развивающий 304 лошадиные силы, работающий в паре с автоматической трансмиссией. Автомобиль оснащен задним приводом и левым рулем. Пробег на данный момент составляет всего 42 тыс. километров.

Ранее сообщалось, что в Москве продают ГАЗ-21 «Старт» за 26 млн руб. с пробегом 250 км.