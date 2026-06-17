Эрлинг Холанд коротко отреагировал на хет-трик Месси в матче с Алжиром

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд коротко отреагировал на хет-трик капитан сборной Аргентины Лионеля Месси в матче чемпионата мира с Алжиром (3:0).

Норвежский форвард написал в соцсетях: «Месси — безумец», а затем поставил к подписи эмодзи короны.

Выступающий на своем шестом мундиале 38-летний Месси вышел в лидеры среди бомбардиров на чемпионатах мира, сравнявшись с немцем Мирославом Клозе, — 16 голов.

Сам Холанд отличился в своем дебютном матче на ЧМ, соорудив дубль в ворота сборной Ирака (4:1).

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен после матча с Ираком предоставил команде два дня выходных, порекомендовав им расслабиться, встретиться с семьями и поиграть в гольф.