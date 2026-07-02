Атака БПЛА ВСУ на регионы России 2 июля: последние новости, сколько дронов сбито и где

В Липецкой и Саратовской областях отменили угрозу атаки беспилотников. В Ростовской области за ночь уничтожили более 25 дронов, а в Новороссийске утром объявили режим опасности, пишет ТАСС.

В Липецкой и Саратовской областях отменили ограничения

Утром 2 июля в Липецкой области был отменен красный уровень опасности, введенный из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. После этого некоторое время в области продолжал действовать желтый уровень воздушной опасности, который впоследствии также был снят.

Аналогичное решение приняли и в Саратовской области. Региональные экстренные службы сообщили об отмене режима угрозы атаки БПЛА.

В Ростовской области за ночь сбили более 25 беспилотников

В Ростовской области ночью была отражена воздушная атака. По данным губернатора Юрия Слюсаря, силы противовоздушной обороны уничтожили более 25 беспилотников.

Дроны были сбиты над Чертковским, Верхнедонским, Миллеровским, Боковским, Шолоховским и Тарасовским районами. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

В то же время в Новороссийске утром 2 июля был введен режим угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Жителям рекомендовали сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями экстренных служб до отмены режима опасности.