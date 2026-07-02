Мостовой назвал Нагельсманна бессовестным человеком

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с РИА Новости высказался о вылете сборной Германии с чемпионата мира. По его мнению, главный тренер команды Юлиан Нагельсманн должен был немедленно подать в отставку.

38-летний специалист не подходит под критерий Мостового «футбольного человека». Нагельсманн из-за постоянных травм колена завершил карьеру игрока в 19 лет и сосредоточился на получении тренерского образования.

«Совершенно бессовестный человек. Такой результат только из-за него. Как может в сборную Германии, которая четырежды становилась чемпионом мира, назначаться человек, который в футбол нормально никогда в жизни не играл? Это просто безобразие. А он бессовестный вместо того, чтобы взять на себя ответственность после такого провала, заявляет, что дальше будет работать. Да ты должен был прямо со стадиона уйти и уехать», — заявил Мостовой.

Сборная Германии проиграла команде Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира в серии послематчевых пенальти и выбыла из турнира.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после поражения национальной команды опубликовал пост, в котором говорилось, что вся страна гордится футболистами. Позже в канцелярии Мерца заявили, что поздравление было отправлено ошибочно.