Бывшая сотрудница «Почты России» в Кузбассе украла деньги ветерана и двух пенсионеров

В Кемеровском районном суде оглашен приговор бывшей сотруднице передвижного отделения «Почты России». Женщина признана виновной в хищении казенных средств, находившихся в ее служебном распоряжении. Информация предоставлена объединенным пресс-центром судов Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в ходе судебного разбирательства подтвердился факт присвоения ₽80 тыс., выделенных в качестве юбилейной выплаты к 80-летию Великой Победы для местной жительницы. Также злоумышленница похитила ₽61 182 руб. 91 коп., предназначенные для выплаты страховых пенсий двум гражданам пожилого возраста.

По данным издания, при вынесении решения суд принял во внимание явку с повинной, искреннее сожаление о содеянном и полное погашение материального ущерба. Окончательное наказание — два года условно с аналогичным испытательным сроком. Постановление в законную силу еще не вступило.

Ранее сообщалось, что бывший директор нижегородской компании обвинен в хищении ₽19 млн.