Бывшая сотрудница «Почты России» в Кузбассе украла деньги ветерана и двух пенсионеров
Суд Кузбасса: экс-сотрудница почты осуждена условно за хищение ₽141 тыс.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
В Кемеровском районном суде оглашен приговор бывшей сотруднице передвижного отделения «Почты России». Женщина признана виновной в хищении казенных средств, находившихся в ее служебном распоряжении. Информация предоставлена объединенным пресс-центром судов Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации издания, в ходе судебного разбирательства подтвердился факт присвоения ₽80 тыс., выделенных в качестве юбилейной выплаты к 80-летию Великой Победы для местной жительницы. Также злоумышленница похитила ₽61 182 руб. 91 коп., предназначенные для выплаты страховых пенсий двум гражданам пожилого возраста.
По данным издания, при вынесении решения суд принял во внимание явку с повинной, искреннее сожаление о содеянном и полное погашение материального ущерба. Окончательное наказание — два года условно с аналогичным испытательным сроком. Постановление в законную силу еще не вступило.
Ранее сообщалось, что бывший директор нижегородской компании обвинен в хищении ₽19 млн.