Удар по голове и смерть знакомого: 17-летнего россиянина задержали за трагическую ссору

В Кузбассе правоохранители задержали 17-летнего юношу. Он подозревается в том, что нанес знакомому травмы, которые привели к смерти. Соответствующая информация опубликована в официальном телеграм-канале Следственного управления региона, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно предварительным данным, инцидент случился 29 июня. В ходе внезапно возникшей ссоры молодой человек несколько раз ударил кулаками в голову своего товарища. Потерпевший был немедленно доставлен в больницу, однако врачи оказались бессильны — спасти его не удалось.

Сейчас следствие решает вопрос о мере пресечения для задержанного. Назначены судебные экспертизы, в том числе для установления точной причины смерти. Следователи опрашивают очевидцев и знакомых фигурантов, чтобы восстановить хронологию событий и выяснить мотивы конфликта. Допрашиваются возможные свидетели трагедии. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Ранее сообщалось, что к 15 годам колонии приговорили жителя Подмосковья, который в 2011-м убил пенсионера и совершил серию разбойных нападений.