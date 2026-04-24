Атака БПЛА ВСУ на регионы России 24 апреля: последние новости, сколько дронов сбито и где

Министерство обороны РФ сообщило об успешном отражении массированной атаки беспилотников в ночь на 24 апреля. Дежурными средствами противовоздушной обороны в течение ночи были перехвачены и уничтожены десять украинских дронов самолетного типа. География попыток ударов охватила сразу пять субъектов страны, от приграничных территорий до южных рубежей.

Согласно официальному заявлению ведомства, атаки зафиксированы в Белгородской и Брянской областях. Также воздушные цели были ликвидированы над территорией Крыма, в Воронежской и Ростовской областях. Операция по нейтрализации угроз продолжалась в период с девяти вечера 23 апреля до семи утра 24 апреля, что подчеркивает высокую интенсивность работы расчетов ПВО в ночное время.

Нарастающая активность дронов: итоги прошедших суток

Текущая атака стала продолжением серии массированных налетов. Накануне военное ведомство отчиталось о перехвате еще 32 беспилотников за 13-часовой период. Помимо приграничных Брянской, Белгородской и Курской областей, цели уничтожались над акваторией Черного моря. География атак значительно расширилась: ПВО работала в Самарской, Ростовской и даже Архангельской областях, что свидетельствует о попытках применения противником БПЛА большой дальности.

Трагедия в Белгородской области: последствия удара по жилому сектору

Несмотря на эффективность систем ПВО, часть атак приводит к тяжелым последствиям для мирных жителей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трагическом инциденте в селе Репяховка, где беспилотник атаковал частный дом. В результате прямого попадания пострадала семья: отец получил серьезные осколочные ранения и был госпитализирован, а его сына спасти не удалось.

Меры безопасности и работа экстренных служб в пострадавших районах

В регионах, подвергшихся атакам, сохраняется режим повышенной готовности. В Самарской области, где ранее из-за обломков дрона ограничивали движение транспорта и вводили бесплатный проезд в метро, ситуация постепенно нормализуется. В Ростовской и Воронежской областях специалисты проводят осмотр мест падения обломков на предмет возможных повреждений инфраструктуры. Жителей призывают строго следовать инструкциям при объявлении воздушной тревоги и не приближаться к фрагментам упавших летательных аппаратов.