Президент УЕФА признался, что не понимает судейские трактовки

Глава УЕФА Чеферин: «Я сам уже ничего не понимаю в судейских трактовках»
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин признался, что не понимает современные судейские трактовки правил. Он отметил, что ряд идентичных эпизодов разными арбитрами оценивается по-разному.
«Я и сам уже ничего не понимаю. Возьмем, например, игру рукой: никто не понимает, был это пенальти или нет, было ли это умышленно… Как это определить?» — сказал Чеферин.
Глава УЕФА заявил, что организация пытается объяснить судьям, что главным остается арбитр в поле, а ВАР может вмешиваться только в случае ошибки. Чеферин подчеркнул, что такие вмешательства должен быть очень короткими, а не занимать по несколько минут.
В 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) в двух ключевых матчах («Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Краснодар») арбитры принимали спорные решения, назначая пенальти за игру рукой в ворота «Зенита» и «Спартака». Знаменитый в прошлом полузащитник сборной России Александр Мостовой считает оба этих решения ошибочными. Большое количество судейских скандалов он связывает с тем, что в футболе работает много «нефутбольных» людей.