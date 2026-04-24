Президент УЕФА признался, что не понимает судейские трактовки

«Я и сам уже ничего не понимаю. Возьмем, например, игру рукой: никто не понимает, был это пенальти или нет, было ли это умышленно… Как это определить?» — сказал Чеферин.

Глава УЕФА заявил, что организация пытается объяснить судьям, что главным остается арбитр в поле, а ВАР может вмешиваться только в случае ошибки. Чеферин подчеркнул, что такие вмешательства должен быть очень короткими, а не занимать по несколько минут.

В 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) в двух ключевых матчах («Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Краснодар») арбитры принимали спорные решения, назначая пенальти за игру рукой в ворота «Зенита» и «Спартака». Знаменитый в прошлом полузащитник сборной России Александр Мостовой считает оба этих решения ошибочными. Большое количество судейских скандалов он связывает с тем, что в футболе работает много «нефутбольных» людей.