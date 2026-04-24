Забудьте про 8 Марта: какой праздник в Церкви называют настоящим женским днем

Пока весь мир привычно отмечает 8 Марта, Русская православная церковь напоминает о существовании исконного «женского дня». Священник Владислав Береговой объяснил, почему именно День святых жен-мироносиц считается истинным торжеством женственности, веры и преданности, пишет РИА Новости.

Альтернатива 8 Марта: почему Церковь выбрала этот день

Традиция называть День жен-мироносиц «православным женским днем» активно возродилась в России с 1990-х годов. По словам руководителя миссионерского отдела Песоченской епархии Владислава Берегового, этот праздник несет в себе глубокий духовный смысл, отличный от светского торжества.

Священник напомнил, что в античные времена статус женщины был крайне низким, однако христианство принесло иное понимание личности. Женщины-мироносицы стали самыми преданными ученицами Христа, которые, обладая чутким сердцем, служили Ему и оставались рядом в самые тяжелые моменты, когда многие ученики-мужчины поддались страху.

Кто такие мироносицы и когда отмечать в 2026 году

В текущем году праздник выпадает на 26 апреля. Он посвящен женщинам, которые входили в ближайший круг Христа и не оставили Его после распятия. Свое название они получили благодаря подвигу любви: на третий день после погребения Спасителя они пришли к Гробу Господню, чтобы по древнему обычаю помазать Его тело благовонным маслом — миром.

Историческая значимость события:

Именно мироносицы стали первыми свидетелями Воскресения Христа.

Они принесли радостную весть апостолам, став, по сути, «апостолами для апостолов».

Праздник символизирует бескорыстную любовь, мужество и тихий подвиг веры.

«Путь мироносиц» в Подмосковье: культурная программа

К празднованию активно подключаются и культурные ведомства. В Министерстве культуры и туризма Московской области анонсировали проведение масштабного мероприятия «Путь мироносиц» в Кашире.

Центром торжеств станет Никитский женский монастырь, где для гостей подготовлена насыщенная программа:

ярмарка народных ремесел;

тематические мастер-классы;

концерты духовной и народной музыки;

круглые столы, посвященные роли женщины в современном мире.

Современное значение праздника для россиян

Сегодня День жен-мироносиц — это праздник всех женщин-христианок. В этот день принято поздравлять матерей, жен, сестер и дочерей, подчеркивая их роль как хранительниц домашнего очага и духовных традиций. В храмах после литургии женщинам часто дарят цветы, а в семьях устраивают праздничные трапезы, чествуя женскую верность и милосердие, которые две тысячи лет назад первыми открыли миру весть о победе жизни над смертью.