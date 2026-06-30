Атака БПЛА ВСУ на регионы России 30 июня: сколько дронов сбито, последние новости

Минобороны сообщило о массовом перехвате беспилотников самолетного типа над несколькими регионами России. В ряде областей отражены атаки десятков БПЛА, пострадавших и разрушений не зафиксировано, пишет ТАСС .

Масштабная атака беспилотников

За ночь с 29 на 30 июня дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 419 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. Атака продолжалась с вечера до утра и затронула сразу несколько регионов страны.

География перехвата

По данным военного ведомства, беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Ситуация в регионах

В Ростовской области за ночь было сбито более 60 БПЛА. По словам губернатора, атаки затронули несколько городов и районов, включая Таганрог и Гуково, однако сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Калужской области уничтожено 13 беспилотников. Губернатор уточнил, что все аппараты были сбиты над разными муниципалитетами, а на местах работают оперативные службы. В Липецкой области режим угрозы атаки БПЛА был отменен, однако сохранялся желтый уровень воздушной опасности.

Последствия и оценка обстановки

Во всех регионах, по предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Оперативные службы продолжают работу на местах падения обломков, а уровень воздушной опасности в отдельных областях сохраняется.