Атака БПЛА ВСУ над территорией Чувашии 29 июля: сколько дронов сбито, последние новости

Режим опасности: на территории Чувашии был введен и сохранялся режим беспилотной опасности.

Рекомендации гражданам: глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, оставаться в помещениях, не подходить к окнам и строго соблюдать меры безопасности.

Информационная безопасность: власти обратились к гражданам с просьбой не производить фото- и видеосъемку работы ПВО и не распространять кадры в соцсетях.

Ограничения на транспорте: в аэропорту Чебоксар вводились временные ограничения на прием и вылет воздушных судов.