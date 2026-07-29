Атака БПЛА ВСУ над территорией Чувашии 29 июля: сколько дронов сбито, последние новости

Глава Николаев: силы ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Чувашии

Общество

29 июля 2026 года в Чувашской Республике дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Об отражении воздушной атаки официально сообщил глава республики Олег Николаев, пишет ТАСС.

Обстановка в регионе и введенные меры

  • Режим опасности: на территории Чувашии был введен и сохранялся режим беспилотной опасности.
  • Рекомендации гражданам: глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, оставаться в помещениях, не подходить к окнам и строго соблюдать меры безопасности.
  • Информационная безопасность: власти обратились к гражданам с просьбой не производить фото- и видеосъемку работы ПВО и не распространять кадры в соцсетях.
  • Ограничения на транспорте: в аэропорту Чебоксар вводились временные ограничения на прием и вылет воздушных судов.
  • Ситуация в других регионах: в этот же день о последствиях ночных атак БПЛА в Таганроге (Ростовская область) проинформировала мэр Светлана Камбулова, уточнив, что повреждения получили несколько жилых и коммерческих зданий.
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