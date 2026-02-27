Атлантический гость: откуда взялся снежный удар по Петербургу и что будет дальше

Вечером 26 февраля на Петербург обрушился мощный снегопад. Коммунальные службы работали всю ночь: с улиц вывезли более 15,3 тысячи кубометров снега. « Фонтанка » решила выяснить у синоптика, насколько аномальна такая погода для Северной столицы.

Метеоролог Юрий Куткевич объяснил, что январь и февраль в этом году были холоднее нормы из-за господства антициклона. Снега выпадало немного: к 26 февраля высота покрова составляла 26 сантиметров — чуть ниже средних показателей для конца зимы. Однако ситуацию изменил мощный атлантический циклон, принесший с собой теплый и влажный воздух.

За сутки в городе выпало 15 сантиметров снега. Куткевич отметил, что в метеорологии снегопад считается сильным, если за день выпадает более 10 сантиметров. По статистике, в Петербурге за зиму бывает от одного до двух таких явлений, иногда их не бывает вовсе. Поэтому прошедший снегопад нельзя назвать аномальным — он укладывается в климатическую норму.