АТОР назвала ложными слухи об эвакуации россиян из Венесуэлы

Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально опровергла распространившуюся информацию об организации «эвакуационных» рейсов для досрочного вывоза россиян из Венесуэлы. Организация призвала не поддаваться панике и заверила, что отдых всех граждан РФ в стране проходит в штатном режиме.

В сообщении подчеркивается, что все туристы вернутся домой в заранее согласованные и намеченные даты. Для их возвращения в Москву будет направлен прямой рейс, который доставит пустой самолет в Венесуэлу, а затем заберет отдыхавших.

Представители АТОР заявили, что не располагают сведениями о том, откуда возникли слухи о якобы проводимой эвакуации, и выразили искреннее недоумение по поводу этой недостоверной информации.

