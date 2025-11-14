Аттракцион смерти: мать непрерывно качала трехлетнего сына на качелях, пока он не умер

В американском штате Мэриленд произошла трагическая история: ребенок скончался после непрерывного катания на качелях. Об этом со ссылкой на иностранный источник пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По предварительным данным, 24-летняя Ромечия Симмс, страдающая шизофренией, провела со своим трехлетним сыном в парке 44 часа подряд, непрерывно качая его на качелях. Женщина, ранее находившаяся в состоянии ремиссии, испытала резкое обострение болезни и впала в психотическое состояние, лишив ребенка пищи, воды и отдыха.

Медицинские эксперты установили, что смерть мальчика наступила от переохлаждения и критического обезвоживания — организм ребенка не выдержал почти двухсуточного пребывания на холоде без элементарных условий для выживания. Особенно трагичным делает этот случай то, что Симмс, по всей видимости, не отдавала отчета в своих действиях — суд признал ее невменяемой в момент трагедии и прекратил уголовное преследование.

В настоящее время женщина проходит принудительное лечение в психиатрической клинике.

