Внук скрылся с места преступления: появились подробности убийства бабушки подростка

В следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области — Кузбассу 16-летнему жителю Кемеровского муниципального округа предъявлено обвинение в убийстве своей бабушки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

Консультант кемеровского районного суда ранее сообщил, что подросток признался в желании убить свою бабушку. Он поделился подробностями ночной ссоры. В региональном СК предоставили новые подробности. Убийство произошло 10 ноября в кузбасском селе. Молодой человек скрылся с места преступления.

По информации ведомства, следователи СК и сотрудники полиции установили местоположение подростка. Он задержан. Суд выбрал в качестве меры пресечения нахождение под арестом. Молодой человек подробно рассказал, как произошло убийство, описал свои чувства в тот момент. Сотрудники правоохранительных органов изъяли орудие преступления — кухонный нож. Свидетели уже допрошены, криминалисты собрали необходимые доказательства. Расследование продолжается.

«Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Она установит психическое состояние обвиняемого в момент совершения инкриминируемого ему деяния», — указано в сообщении регионального СК.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина забила шестилетнего сына молотком и оставила странную записку.