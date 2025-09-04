Аудитория мессенджера MAX составила более 30 млн пользователей

Аудитория российского мессенджера MAX составила уже свыше 30 млн пользователей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу приложения.

Отмечается, что в конце августа и начале сентября общее количество звонков, совершенных через мессенджер, увеличилось в десятки раз по сравнению с июлем. В среднем в день совершалось более 8 млн звонков.

Совокупное количество сообщений, отправленных через мессенджер с момента его запуска, составило более 1 млрд.

Голосовой вызов в MAX в среднем составляет до 9 минут, групповой звонок — до 58 минут, а число групповых чатов составило более 1,2 млн.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев завел собственный канал в новом мессенджере.