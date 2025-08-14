Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев завел канал в мессенджере MAX
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев завел канал в российском мессенджере MAX. Он отметил, что платформа станет еще одним удобным способом делиться новостями.
«Дорогие жители Подмосковья! Я запустил официальный канал в российском мессенджере MAX. Он станет еще одним удобным способом делиться с вами важными новостями, рассказывать о реализуемых проектах, планах развития региона и той работе, которая делает наше Подмосковье лучше», - написал губернатор в своих соцсетях.
Он призвал жителей подписаться на новый канал и подчеркнул, что это позволит быть в курсе последних событий, происходящих в регионе.
