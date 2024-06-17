Аукцион по продаже недвижимости в Подмосковье: заявки с 17 июня
Организатор торгов в соответствии сГК № 100095304123100027 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://auction.msk.ru в сети Интернет, прием заявок с 17.06.2024 в 20:00 по 28.06.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Извещение № 1 (первичные)торги состоятся 01.07.2024 в 12:00
1.Кв-раобщ.пл. 38,2 кв.м., расп. по адресу: МО, г.Королев, мкр. Болшево, ул.Пушкинская, д. 15, пом. 169, КН 50:45:0010302:880 Н/ц 4881532р. Собственник: Евстратенко Д.Н. П.224-тт
Извещение № 2(повторные)торги состоятся 01.07.2024 в 12:00
2.Пом. расположенное по адресу: МО, г. Серпухов, ул. Октябрьская, д. 32, кв. 12; общ.пл. 30,8кв.м., КН 50:58:0090203:2116 Н/ц 2839850р. Собственник: Акиндинов О.В. П.49-ТТ
3.Зем.уч. для ИЖС.,общ.пл. 1500кв.м., к/н 50:04:0070103:202, расп. по адресу: МО, Дмитровский рн., Белорастовскийс.о., д. Никольское, расп. на земельном участке жилой дом общ.пл. 372,40 кв.м., к/н: 50:04:0000000:84399, расп. по адресу: МО, Дмитровский рн., Белорастовскийс.о., д. Никольское, д.140 Н/ц 18464952,8р. Собственник: Карабин А.В. П.144-тт
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru