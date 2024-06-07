Аукцион по продаже заложенного и арестованного недвижимого имущества: прием заявок с 7 по 18 июня 2024 года

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 07.06.2024г.

Дата окончания приема заявок – 18.06.2024г.

Дата, время проведения торгов –20.06.2024г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 39,1 кв.м., к/н: 50:15:0090302:966, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, Косинское ш., д. 7, кв. 275. П.244-ГКБ от 31.05.24. Собств: Биль А.П. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 504 800,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 53,6 кв.м, к/н: 50:29:0000000:34488, адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Маркина, д. 19, кв. 18. П.234-ГКБ от 27.05.24. Собств: Прохоренко С.А. Взыск: ПАО Норвик Банк. Цена: 2 632 800,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 59,5 кв.м., к/н: 50:53:0010205:3168, адрес: МО, Люберецкий р-н, г. Лыткарино, квартал 3а, д. 17, кв. 15. П.241-ГКБ от 31.05.24. Собств: Силушин В.В. Взыск: ПАО АКБ Абсолют Банк. Цена: 3 797 600,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 48,4 кв.м., к/н: 50:33:0030466:3308, адрес: МО, Ступинский р-н, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, ул. Центральная, д.3, кв.2. П.229-ГКБ от 27.05.24. Собств: Калинин Е.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 188 000,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 55,2 кв.м., к/н: 50:14:0050279:1671, адрес: МО, г. Щелково, мкр. Богородский, д. 2, кв. 372. П.239-ГКБ от 31.05.24. Собств: Важенина О.А., Важенин Г.Л. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 5 120 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 64 кв.м., к/н: 50:15:0000000:15806, адрес: МО, г. Балашиха, д. Черное, ул. Агрогородок, д. 3, кв. 14. П.196-ГКБ от 19.04.24. Собств.: Столярова М.А. Взыск: ПАО "Норвик Банк". Цена: 4 964 000,00 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 56 кв.м., к/н: 50:15:0010115:227, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 3, кв. 54. П.191-ГКБ т 19.04.24. Собств.: Кыргызбаева О.Т. Взыск: ПАО Росбанк. Цена: 4 300 374,40 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 38 кв.м., к/н: 50:09:0090201:1851, адрес: МО, Солнечногорский мун. р-н, г.п. Поварово, Микрорайон №1, д.28, кв. 308. П.170-ГКБ от 03.04.24. Собств.: Маркова Л.С. Взыск: ООО "НФИ". Цена: 2 501 720,00 р.

4. Кв-ра общ.пл. 67,9 кв.м., к/н: 50:09:0070106:4624, адрес: МО, г.о. Солнечногорск, д. Голубое, Тверецкий проезд, д. 16, к. 1, кв. 303. П.145-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Павличук Д.И. Взыск: ООО "УК Центр Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированным "СПС Югория". Цена: 5 202 000,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 07.06.2024г.

Дата окончания приема заявок – 18.06.2024г.

Дата, время проведения торгов –20.06.2024г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 53,8 кв.м., к/н: 50:50:0000000:37695, адрес: МО, г. Железнодорожный, ул. Рождественская, д. 8, кв. 391. П.228-ГКБ от 27.05.24. Собств: Козубова Л.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 204 000,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Жил. дом общ. пл. 85,5 кв.м., к.н. 50:04:0180401:1293; Зем. уч общ. пл. 302+/-12 кв.м., к.н. 50:04:0180401:1256, адрес: МО, Дмитровский г.о., п. Подосинки, ТО Подосинки д. 6А. П.211-ГКБ от 27.04.24. Собств.: Кобец И.В., Саввин Н.М. Взыск: Бэлза И.С. Цена: 3 400 827,05 р.

2.4/6 доли в праве общ. дол. собств. на кв-ру, общ. пл. 56,3 кв. м., к.н. 50:64:0020108:986, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.1, кв.45. П.213-ГКБ от 27.04.24. Собств.: Любимов В.Г. Взыск: Агеев М.И. Цена: 4 465 900,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.