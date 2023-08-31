Августовская конференция педагогов прошла в городском округе Коломна

Летние каникулы заканчиваются, и не за горами День знаний.

Учителя коломенских и озерских учебных заведений собрались в конькобежном центре «Коломна» на традиционную конференцию в последний месяц лета, чтобы подвести итоги минувшего учебного года и наметить планы на новый сезон 2023/24 года.

В конференции приняли участие представители всех школ и лицеев округа. Депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева обратилась к учителям с приветственным словом. Она поблагодарила педагогов за самоотверженный труд и достигнутые результаты.

«Дети получают не только знания, но и навыки, которые помогут им стать успешными и независимыми в будущем», — отметила депутат регионального парламента.

Также Лобышева пожелала успешного нового учебного года и отметила вклад учителей в будущее страны.

Депутат вместе с замглавы администрации г. о. Коломна Ларисой Луньковой вручила благодарственные письма лучшим представителям профессии — а это более 50 человек.

Лунькова поблагодарила учителей Коломны и как коллега-педагог, и как мама и пожелала мудрости, терпения вдохновения и любви к профессии.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году в школах будет введен общеполезный труд. По мнению педагогов, нововведение поможет формировать у детей любовь к труду и чувства причастности и уважения к его результатам.